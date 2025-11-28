16+
В Новокуйбышевске будут судить пару, которая похитила а затем задушила женщину

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В декабре 2024 года обвиняемая со своим мужем похитила женщину и стала требовать у нее миллионный долг, который не возвратил бывший муж потерпевшей. Семейная пара насильно поместила женщину в свой автомобиль и возила некоторое время по городу. Не добившись возврата денег, злоумышленники завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, выделено в отдельное производство и приостановлено.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

