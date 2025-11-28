В Новокуйбышевске будут судить пару, которая похитила а затем задушила женщину

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В декабре 2024 года обвиняемая со своим мужем похитила женщину и стала требовать у нее миллионный долг, который не возвратил бывший муж потерпевшей. Семейная пара насильно поместила женщину в свой автомобиль и возила некоторое время по городу. Не добившись возврата денег, злоумышленники завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, выделено в отдельное производство и приостановлено.