Неудавшийся наркосбытчик получил восемь лет "строгача" в Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор жителю Кинельского района, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2025 г. мужчина в мессенджере приобрел у неизвестных сверток с 490 г наркотика. Он планировал сбывать вещество через "закладки".
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
