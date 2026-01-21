Стало известно, что нарушил суд, закрыв дело "о взятке судье Ефанову"

В распоряжении Волга Ньюс оказалось решение кассационного суда, согласно которому возобновлено уголовное дело в отношении экс-главы Жигулевска и основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина. Его обвиняли во взятке машиной экс-главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову.

Согласно последнему решению кассационного суда, дело в отношении Курылина возобновили после настояния Генеральной прокуратуры.

"Рассматривая материал по жалобе адвоката на постановление о возбуждении уголовного дела, суд вышел за пределы предоставленных полномочий, фактически оценив обстоятельства, связанные с определением места совершения преступления, несмотря на то, что доказательства в указанной части на данной стадии следственным органом не собраны, а место и время подписания договоров аренды между Курылиным и Ефановым, с учетом того, что даты их составления являлись рабочими днями, когда Ефанов должен был находиться на рабочем месте в помещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции, а номер телефона Курылина фиксировался базовыми станциями Оренбургской области, достоверно не установлено", — указали представители Генпрокуратуры.

В высшей надзорной инстанции отметили: согласно ч. 5 ст. 152 УПК РФ следователи при наличии признака преступления могут возбудить уголовное дело, а потом передать по подследственности. Тем более что материалы в случае с Курылиным передали в СУ СК РФ по Самарской области, которое осуществляет производство по делам о преступлениях, совершенных на территории всего региона.

Верховный Суд передал жалобу Генпрокуратуры в кассационный суд. Последний же отметил, что предыдущее решение Замоскворецкого суда Москвы подлежит отмене как нарушающее закон.

Например, в кассации отметили, что "выводы судебных инстанций об отсутствии у следователя Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области полномочий на возбуждение уголовного дела в отношении Курылина А. И. по ч. 5 ст. 291 УК РФ, выявление и раскрытие которых отнесено к компетенции следователей Следственного комитета РФ, приняты без учета ряда норм закона".

В итоге кассационный суд передал материалы на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд, а позже следствие возобновили.

Напомним, изначально в отношении Курылина возбудили уголовное дело о даче взятки. В материалах шла речь о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин мог находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщал Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела.

Всех, кто знает что-либо важное о месте нахождения Александра Курылина, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(846)373-73-51, 8-960-341-30-28, 8-903-308-42-62.