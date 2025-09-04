16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку В Самаре оштрафовали организатора нелегального казино Осужденный за нападение на собиравших гумпомощь на СВО хотел выйти по УДО В Самарской области вынесли приговор компании, которая в пьяном виде похитила чужое имущество Экс-министр транспорта Иван Пивкин обжалует приговор

Суды Происшествия

В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

СЫЗРАНЬ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Татарстана. Он признан виновным по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В сентябре 2024 года мужчина с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировал обманом выманивать деньги у граждан. Сообщники позвонили пожилой женщине из Сызрани и, представившись работниками Роскомнадзора, сообщили о выдаче от ее имени доверенности гражданину Украины на распоряжение ее деньгами. Женщина установила на мобильный телефон программу, позволяющую осуществить вывод средств с банковских счетов.

Злоумышленники дистанционно похитили у нее 900 тыс. рублей и перечислили их на банковскую карту подсудимого, которые он обналичил в одном из банкоматов в Татарстане.

Татарстанец был установлен и задержан сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен подсудимым.

"С учетом позиции государственного обвинителя Сызранской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5