В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Татарстана. Он признан виновным по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В сентябре 2024 года мужчина с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планировал обманом выманивать деньги у граждан. Сообщники позвонили пожилой женщине из Сызрани и, представившись работниками Роскомнадзора, сообщили о выдаче от ее имени доверенности гражданину Украины на распоряжение ее деньгами. Женщина установила на мобильный телефон программу, позволяющую осуществить вывод средств с банковских счетов.
Злоумышленники дистанционно похитили у нее 900 тыс. рублей и перечислили их на банковскую карту подсудимого, которые он обналичил в одном из банкоматов в Татарстане.
Татарстанец был установлен и задержан сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен подсудимым.
"С учетом позиции государственного обвинителя Сызранской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
