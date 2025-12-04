Самарчанка взяла деньги по соцконтракту, но так и не стала предпринимательницей

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина подала в Комплексный центр соцобслуживания населения Самарской области документы для получения выплат по социальному контракту. В бумагах она указала, что собирается оказывать клининговые услуги как индивидуальный предприниматель. На основании этого самарчанке выдали 205 тыс. рублей. Однако в итоге обвиняемая все деньги потратила на свои нужды, а предпринимательскую деятельность так и не начала.

Суд назначил ей штраф 130 тыс. рублей. Также с женщины взыскали сумму ущерба — те самые 205 тыс. рублей.