Самарчанка взяла деньги по соцконтракту, но так и не стала предпринимательницей

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщина подала в Комплексный центр соцобслуживания населения Самарской области документы для получения выплат по социальному контракту. В бумагах она указала, что собирается оказывать клининговые услуги как индивидуальный предприниматель. На основании этого самарчанке выдали 205 тыс. рублей. Однако в итоге обвиняемая все деньги потратила на свои нужды, а предпринимательскую деятельность так и не начала.
Суд назначил ей штраф 130 тыс. рублей. Также с женщины взыскали сумму ущерба — те самые 205 тыс. рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.