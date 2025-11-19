Суд рассказал о судьбе двух экс-полицейских, обвиненных в крышевании алкобизнеса

В суде Промышленного района Самары рассказали про оправдание двух человек, которых обвиняли в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Как сообщила на этой неделе пресс-служба суда Промышленного района, в действиях обвиняемых не нашли состава преступления.

По данным пресс-службы суда, изначально следствие обвиняло Г., работавшего начальником отделения экономической безопасности, в получении взяток лично и через подчиненного В. с июля 2019 г. по июль 2020 г. на сумму 380 тыс. рублей. Также ему вменялось получение взятки лично в 110 тыс. рублей. Соответственно, подчиненного Г. обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Г. обратился к предпринимателю и предложил, чтобы бизнесмен платил ему по 10 тыс. за каждую торговую точку его и его знакомого. Речь шла о торговле спиртосодержащей продукцией. А за плату гарантировалось отсутствие проверок. При этом якобы Г. был в помещении бара, который принадлежал тому самому предпринимателю, и сообщил о необходимости участвовать в этой схеме своему подчиненному. А тот якобы согласился, поскольку не хотел проблем на службе.

Суд установил, что предприниматель и подчиненный Г. много лет были друзьями. А друг предпринимателя никогда этих правоохранителей не видел. Предприниматель обратился с заявлением о противоправной деятельности Г. к силовикам, но ОРМ в отношении Г. и его подчиненного не проводились.

"Г. находился под стражей 13 месяцев 13 суток. Его подчиненный находился под домашним арестом 12 месяцев 27 суток. Ранее Промышленный районный суд Самары возвращал уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, но указанное решение было отменено Самарским областным судом", — рассказали в суде Промышленного района Самары.

В итоге суд Промышленного района оправдал обвиняемых. Но решение отменил облсуд по представлению прокуратуры. Пока оправдательный приговор в силу не вступил. Судя по картотеке суда, в эту дату выносили приговор Игорю Викулову и Александру Глухову.