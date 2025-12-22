Предполагаемому главе группы "Пантюхинские" снова отказали в смягчении наказания

Самарский облсуд рассмотрел прошение Вадима Пантюхина о замене ему наказания на более мягкое. Его обвиняли в организации заказного убийства депутата.
Как рассказали в Самарском областном суде, в декабре Вадим Пантюхин просил заменить ему оставшуюся часть наказания более мягким. Но суд, изучив все материалы, отказал в этом.
Напомним, как стало известно из судебных заседаний, Пантюхин трудился менеджером городской ритуальной службы № 1 из Сызрани. По версии следствия, менеджер "заказал" депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства.
Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать "убрать" Иванова, поскольку тот мешал заниматься "темными делами". В Сызрани встречалось мнение, что Пантюхин может быть главой местной группы авторитетных деятелей "Пантюхинские".
В мае 2024 г. осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима. 6 октября 2025 г. Пантюхину уже отказывал в смягчении наказания суд Волжского района Самарской области.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.