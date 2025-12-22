Предполагаемому главе группы "Пантюхинские" снова отказали в смягчении наказания

Самарский облсуд рассмотрел прошение Вадима Пантюхина о замене ему наказания на более мягкое. Его обвиняли в организации заказного убийства депутата.

Как рассказали в Самарском областном суде, в декабре Вадим Пантюхин просил заменить ему оставшуюся часть наказания более мягким. Но суд, изучив все материалы, отказал в этом.

Напомним, как стало известно из судебных заседаний, Пантюхин трудился менеджером городской ритуальной службы № 1 из Сызрани. По версии следствия, менеджер "заказал" депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства.

Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать "убрать" Иванова, поскольку тот мешал заниматься "темными делами". В Сызрани встречалось мнение, что Пантюхин может быть главой местной группы авторитетных деятелей "Пантюхинские".

В мае 2024 г. осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима. 6 октября 2025 г. Пантюхину уже отказывал в смягчении наказания суд Волжского района Самарской области.