"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Первая рекламная кампания "Ресейл на Авито — в норме вещей" стартовала 2 марта. Дмитрий расскажет, что передумать, меняться, отказаться от лишнего и найти хорошие вещи — в норме вещей.

Популярность ресейла остается заметной мировой и российской тенденцией. Согласно исследованиям, 73% опрошенных россиян готовы совершать покупки вещей с историей, а 68% респондентов обращаются к ресейлу ради оптимального соотношения цены и качества — например, чтобы приобрести вещь люксового или премиум-сегмента в отличном состоянии, но по доступной цене.



Аудитория Авито составляет 72 млн пользователей в месяц, а одними из самых популярных категорий являются fashion с 22 млн посетителей в месяц, электроника и предметы интерьера, товары в которых каждый месяц в среднем ищут 28 и 19,5 миллионов человек соответственно. Каждый день пользователи посещают классифайд, потому что он даёт им выбор: найти что-то из вещей с историей у частного продавца или приобрести новое.

Не менее актуальна для аудитории возможность продавать свои вещи на площадке. На данный момент на Авито размещено более 100 млн объявлений от частных продавцов.

"По данным наших исследований, 49% интернет-пользователей уже выставляли свои товары в интернете или делали покупки у частных лиц. Чаще всего пользователи выставляют на продажу одежду и обувь, электронику и бытовую технику и детские товары. Кто-то делает это для заработка, кому-то важно дать вещи вторую жизнь, а для кого-то — это способ освободить пространство для чего-то нового. И мы рады, что амбассадором ресейла на Авито стал именно Дмитрий Журавлев, который давно использует нашу площадку и на собственном опыте оценил преимущества покупки и продажи хороших вещей", — отмечает Дмитрий Антонов, директор департамента маркетинга Авито Товаров.

Дмитрий уже 5 лет пользуется площадкой Авито и выставляет на продажу вещи, с которыми его связывают теплые воспоминания и хорошие истории. Например, среди лотов есть лонгслив со съёмок первых выпусков шоу и леопардовая рубашка, которая, по словам Дмитрия, добавит немного дикого настроения новому владельцу.

Дмитрий Журавлёв также поделился своим отношением к ресейлу на Авито: "Для меня ресейл давно стал нормой вещей. Изменения — это то, что делает мою жизнь по-настоящему живой. Я всегда готов расставаться со старым и выбирать новое, потому что я хочу двигаться вперед! Каждая продажа или покупка помогает менять жизнь к лучшему: освобождая место для новых возможностей, новых эмоций, нового тебя. Мне близка идея, что современные сервисы могут объединять экологичность и социальную ответственность".