В Тольятти будут производить дирижабли

Компания "СтанкоМашСтрой" планирует создать в Тольятти производство дирижаблей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект планируется реализовать как промышленный технопарк "Дом дирижаблестроителей им. К. Э. Циолковского".

"На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения. Такие суда обеспечивают доставку грузов в труднодоступные регионы страны, подходят для эксплуатации в условиях крайнего севера и могут заместить другие виды транспорта", — написал Павел Финк, пообещав содействовать инвесторам в реализации проекта.