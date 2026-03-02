16+
Экономика и бизнес

В Тольятти будут производить дирижабли

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания "СтанкоМашСтрой" планирует создать в Тольятти производство дирижаблей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото: телеграм-канал Павла Финка

Проект планируется реализовать как промышленный технопарк "Дом дирижаблестроителей им. К. Э. Циолковского".

"На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения. Такие суда обеспечивают доставку грузов в труднодоступные регионы страны, подходят для эксплуатации в условиях крайнего севера и могут заместить другие виды транспорта", — написал Павел Финк, пообещав содействовать инвесторам в реализации проекта.

