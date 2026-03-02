Группа "ОЛВИ" купила три АЗС "Кедр"

Самарская сеть автозаправочных станций "ОЛВИ" может расшириться за счет трех АЗС, работающих сейчас под брендом "Кедр С". Входящее в ГК ОЛВИ" ООО "Октанол", признано победителем торгов, на которых АЗС продавались в рамках банкротства ООО "Транснефть ПВ". Сообщение об этом опубликовано конкурсным управляющим.

Напомним, всего на торги выставлялось пять АЗС. Востребованными оказались три их них - в Новокуйбышевске рядом с кольцевой развязкой Самара - Чапаевск - Красноармейское, в Кинельском районе на развилке дорог Самара - Отрадный и Самара - Богатое и в Волжском районе около села Курумоч.

"Октанол" заплатит за объекты в общей сложности 114,7 млн рублей.

Группа "ОЛВИ" принадлежит братьям Олегу и Виктору Бузиным По данным портала benzin-price.ru, сейчас сеть включает 31 АЗС в Самарской области. Это четвертая по размеру сеть автозаправок после Роснефти (78 АЗС), Татнефти (49) и Лукойла (39).