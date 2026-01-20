Самарскую сеть АЗС "Кедр" выставили на торги

В рамках банкротства самарского ООО "Транснефть ПВ" выставлена на продажу сеть АЗС, работающих под брендом "Кедр С". Сообщение опубликовано конкурсным управляющим.

Продаются пять АЗС - в Новокуйбышевске рядом с кольцевой развязкой Самара - Чапаевск - Красноармейское, в пгт. Усть-Кинельский (ул. Шоссейная, 78а), в Кинельском районе на развилке дорог Самара - Отрадный и Самара - Богатое, в Волжском районе около села Курумоч, в с. Гвардейцы Борского района.

АЗС выставляются отдельными лотами, общая начальная стоимость которых составляет 151 млн рублей. Торги пройдут 25 февраля.

ООО "Транснефть ПВ" в марте 2025 г. подало в арбитражный суд иск о собственном банкротстве. Компания в иске заявила, что должна кредиторам (ООО "Видное место" и ПАО "Совкомбанк") 265 млн рублей. В июне "Транснефть ПВ" было признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Впоследствии "Видное место" заявило требования в 5 млн руб., а "Совкомбанк" - в 305 млн рублей. При этом в реестр кредиторов на данный момент включены только требования банка на 290 млн рублей.

Из материалов дела следует, что в марте 2023 г. между "Совкомбанком" и ООО "Кедр" был заключен кредитный договор на 260 млн руб., поручителем по которому выступила "Транснефть ПВ". Выставленные сейчас на торги АЗС были заложены банку по этому договору.

ООО "Транснефть ПВ" было учреждено в 2013 году. Компания "прописана" в одном из офисов на ул. А.Толстого, 72. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., выручка по итогам 2024 г. - 20 млн руб., чистая прибыль - 32 млн рублей. Единственным владельцем компании выступает Рита Смирнова, которая в июне 2025 г. инициировала процедуру личного банкротства, заявив об обязательствах на 250 млн рублей.

Ранее сеть АЗС "Кедр" уже проходила через банкротство головной компании.