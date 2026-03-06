В пяти районах области отключат свет с 10 по 12 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
10.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кинельский район:
ж/д ст. Тургенавка (ул. Новая)
10.03.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Комсомольский (ул. Шоссейная, ул. Полевая, ул. Тополиная, пер. Восточный, пер. Железнодорожный);
10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Павловка
10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Покровка
10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Кривая Лука, СДТ "Прогресс", СДТ "Гидроавтоматика", СДТ "Монтажник".
10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
с. Ахрат
10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
п. Филипповка
10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
п. Красная Нива
10.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Верхне-Ленинская)
10.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Партизанская);
10.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
10.03.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Степная ул. Олимпийская, ул. Спортивная);
11.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Молодежная, ул. Верхне-Ленинская, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский);
11.03.2026 г с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Пл. Революции, пер. Специалистов);
11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
с. Ахрат
11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
п. Филипповка
11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);
Похвистневский район:
п. Красная Нива
11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная)
11.03.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Степная ул. Олимпийская, ул. Спортивная);
12.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
12.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.