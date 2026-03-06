16+
Энергетика ТЭК

В пяти районах области отключат свет с 10 по 12 марта

6 МАРТА.
В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кинельский район:

ж/д ст. Тургенавка (ул. Новая)

10.03.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Комсомольский (ул. Шоссейная, ул. Полевая, ул. Тополиная, пер. Восточный, пер. Железнодорожный);

10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Павловка

10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Покровка

10.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Кривая Лука, СДТ "Прогресс", СДТ "Гидроавтоматика", СДТ "Монтажник".

10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

с. Ахрат

10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

п. Филипповка

10.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

п. Красная Нива

10.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Верхне-Ленинская)

10.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Партизанская);

10.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

10.03.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Степная ул. Олимпийская, ул. Спортивная);

11.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Молодежная, ул. Верхне-Ленинская, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский);

11.03.2026 г с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Пл. Революции, пер. Специалистов);

11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

с. Ахрат

11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

п. Филипповка

11.03.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Похвистневский район:

п. Красная Нива

11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная)

11.03.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

11.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Степная ул. Олимпийская, ул. Спортивная);

12.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

12.03.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Центральная, ул. Озерная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

