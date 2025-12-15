В Чапаевске временно отключат свет 16 и 17 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Осинки;

17.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.