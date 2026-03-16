Во время пожара на ул. Галактионовской эвакуировали человека

В воскресенье, 15 марта, в 20:00 в ГУ МЧС по Самарской области поступил вызов о пожаре на ул. Галактионовской, 90 в Самаре, передает пресс-служба управления.
На месте вызова горела квартира на втором этаже с выходом на кровлю на площади 70 кв. метров, на пожаре был эвакуирован один человек, погибших нет.
В 21:10 была объявлена ликвидация открытого горения. Для тушения пожара привлекались 45 человек 15 единиц техники.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !