Во время пожара на ул. Галактионовской эвакуировали человека

В воскресенье, 15 марта, в 20:00 в ГУ МЧС по Самарской области поступил вызов о пожаре на ул. Галактионовской, 90 в Самаре, передает пресс-служба управления.

На месте вызова горела квартира на втором этаже с выходом на кровлю на площади 70 кв. метров, на пожаре был эвакуирован один человек, погибших нет.

В 21:10 была объявлена ликвидация открытого горения. Для тушения пожара привлекались 45 человек 15 единиц техники.