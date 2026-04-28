Пожар со смертельным исходом случился в Тольятти

Во вторник, 28 апреля, в 19:47 в Комсомольском районе Тольятти вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Возгорание произошло в микрорайоне Жигулевское Море, по адресу: 2‑й Мирный проезд, 19. Площадь возгорания составила 70 кв. м.
В результате происшествия погиб 65-летний мужчина.
В тушении участвовали 37 специалистов и 12 единиц спецтехники, в том числе 27 сотрудников МЧС России и 7 пожарных машин.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !