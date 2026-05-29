В Кошкинском районе загорелся железнодорожный вокзал

В четверг, 28 мая, в Кошкинском районе на станции Погрузная произошло возгорание здания железнодорожного вокзала, сообщили ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Площадь горения составила 300 кв. м.
Для борьбы с пламенем спасатели задействовали 5 стволов "Б" и 5 пожарных автоцистерн.
"Активное содействие в тушении пожара оказывают племенной завод "Дружба" и МП ПО ЖКХ, которые осуществляют оперативный подвоз воды", — рассказали пожарные-спасатели.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.
