Возле Прибрежного специалисты лесного хозяйства тушили пожар

Во вторник, 26 мая, на территории Задельненского бора Ново-Буянского лесничества произошло возгорание, сообщает минприроды Самарской области.
Пожар возник в глубине леса далеко от дороги, причина — неосторожное обращение с огнем. Пожар оперативно удалось ликвидировать на площади 0,2 га.
От министерства было задействовано 18 человек и 8 единиц техники, включая трактор для опашки, пожарные и патрульные машины.
С начала сезона в регионе произошло 9 лесных пожаров, из них на землях лесного фонда — 6 возгораний.
Напомним, до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение огня в лесах запрещено.
Горячая линия лесной охраны Самарской области: 8 (846) 231-00-63.
