В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

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В понедельник, 15 января, в 20:07, начался пожар на ул. Аптечной в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.