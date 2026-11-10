В горящем доме в селе Самарской области погиб мужчина

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Во вторник, 10 ноября, утром в Исаклинском районе в с. Багряш на ул. Школьной при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"