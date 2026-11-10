В горящем доме в селе Самарской области погиб мужчина

Во вторник, 10 ноября, утром в Исаклинском районе в с. Багряш на ул. Школьной при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
В доме горели домашние вещи, площадь огня составила 10 кв. метров.
На месте пожара работали 6 сотрудников на двух спецавтомобилях пожарно‑спасательной части № 118. Пожарные локализовали возгорание к 10:20, открытое горение ликвидировали в 10:35, а полностью пожар потушили к 10:50.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !