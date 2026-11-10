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Глава города Иван Носков обсудил с депутатами Государственной Думы РФ Стратегию развития Самары до 2036 года

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава города Самары Иван Носков провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации IX созыва Александром Фетисовым и Александром Живайкиным. Основной темой обсуждения стала подготовка областного центра к 450-летию и обсуждение основных направлений Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Стратегия развития Самары до 2036 года — это документ, в который вошли все основные направления подготовки к юбилею и дорожная карта. Она включает такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство следующих очередей набережной Волги, реконструкция и восстановление объектов культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры, инвестиционного потенциала Самары, расселение и снос ветхого фонда и строительство новых социальных объектов, а также многое другое. Важно, чтобы программа получила поддержку на всех уровнях власти и стала реально рабочим документом, который позволит городу в ближайшие годы динамично развиваться и стать современным мегаполисом, где комфортно и безопасно жить, работать и растить детей", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Полная и поэтапная реализация Стратегии социально-экономического развития Самары позволит к 2036 году увеличить турпоток в два раза. Одно из приоритетных направлений — сохранение исторического наследия и идентичности Самары. К 2036 году по новому инвестиционному механизму возможна реставрация 100 объектов культурного наследия, и работа в этом направлении уже стартовала. Также рассматривается возможность создания новых точек притяжения, в частности, совместно с Самарской епархией идут переговоры о создании культурно-музейного комплекса на месте "Стояния Зои".

"Подготовка к 450-летию Самары — это не просто повод отметить историческую дату, а уникальная возможность дать новый импульс развитию города. За юбилейными проектами должны стоять реальные изменения в жизни самарцев: новые школы и детские сады, современные спортивные и культурные пространства, обновленные общественные территории. Особенно важно, что Стратегия развития Самары предусматривает не только строительство новых объектов, но и сохранение того наследия, которое формировало исторический облик и идентичность нашего города. Самара должна развиваться, сохраняя свою уникальность и создавая новые возможности для будущих поколений, — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Александр Фетисов. — Уверен, что при конструктивном взаимодействии городской, региональной и федеральной власти нам удастся обеспечить последовательную реализацию намеченных планов. Наша общая задача — сделать так, чтобы к своему 450-летию Самара стала еще более комфортным, современным и привлекательным для жизни городом, который я как коренной самарец очень сильно люблю".

В Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года вошли проекты строительства и восстановления образовательных, спортивных, культурных, общественных объектов. Необходимо построить 9 школ, 7 детских садов, капитально отремонтировать детские центры и загородные лагеря, реконструировать горнолыжную базу "Чайка", стадион "Заря", ДК Искра, бывший кинотеатр "Юность", ДК в поселке Зубчаниновка и др. Ряд объектов, которые были возвращены городу, также нуждаются в восстановлении — это стадион "Буревестник", лесопарк имени 60-летия Октября.

"Работу по подготовке к юбилею возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как депутат Государственной Думы буду держать реализацию Стратегии в поле внимания и помогать продвигать проекты, где необходима федеральная поддержка", — сказал депутат Государственной Думы РФ Александр Живайкин.

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