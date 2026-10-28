Иван Носков: "Акты приемки дорог подписываем только за качественную работу"

В Самаре инструментальная диагностика дорог, отремонтированных по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", выполнена на 100%. Диагностика проводилась с применением комплексной мобильной лаборатории "Трасса", проверившей 41 обновленный объект, в том числе улицы Владимирская и Дачная, участки улиц Пушкина, Степана Разина, Воронежской, Бакинской, проспекта Карла Маркса и других. Общий показатель приемки дорог, отремонтированных в городе по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", уже превышает 95%.

"Дорожная кампания в Самаре завершается. В ходе проверки качества ремонта задействуем мобильную лабораторию, используем ее уже не первый сезон. Лаборатория получает цифровую модель каждого участка и в движении проверяет качество полотна. Акты приемки подписываем только за качественную работу - исключений нет. Это касается всех объектов: и национального проекта, и дорог, которые ремонтируем за счет городского бюджета. По итогам проверки отмечу повышение качества работ по замене люков смотровых колодцев и их установке в высотные отметки проезжей части. Весной 2027 года, когда дороги просохнут после схода снега, передвижную лабораторию задействуем вновь, чтобы актуализировать план дорожной кампании - определить, какие участки нуждаются в гарантийном, аварийном либо комплексном ремонте", - обозначил процесс глава города Самары Иван Носков.

Передвижная лаборатория оснащена современными датчиками, видеокамерами и лазерным высокоточным оборудованием. Все измерения анализируются с помощью программного обеспечения. В числе прочего проверяются толщина слоев, отсутствие колейности и просадок у смотровых и дождеприемных колодцев, а также наличие либо отсутствие других дефектов. Дорожно-строительные материалы и образцы, отобранные из отремонтированных покрытий, проходят испытания в муниципальной лаборатории МБУ "Дорожное хозяйство". В дорожном сезоне 2026 года всего проведены испытания 2421 керна, в том числе 1594 - на дорогах, отремонтированных по профильному нацпроекту.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов (в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда") и государственных программ Российской Федерации.