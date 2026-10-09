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Иван Носков поручил расширить формы наставничества для молодых учителей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава города Самары Иван Носков встретился с молодыми педагогами, которые работают в школах менее двух лет. Со специалистами он обсудил действующие меры поддержки для учителей, совместное участие педагогов и учеников в конкурсах, грантах и инициативах по обустройству городских и школьных пространств, а также развитие системы наставничества.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Предложил внедрить в школах систему реверсивного наставничества, то есть взаимного обмена знаниями между молодыми и "взрослыми" коллегами. Суть ее в том, что старшие коллеги сопровождают молодых, а молодежь делится успешными современными практиками, идеями, подходами к работе. Не стоит забывать, что молодые специалисты — сами вчерашние выпускники, и им хорошо известны современные веяния и настроения школьников. Поэтому поручил сформировать сообщество молодых педагогов из самых активных ребят, будем регулярно встречаться", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В формате живого диалога глава города Самары ответил на вопросы молодых специалистов. В том числе они касались роли молодого учителя в имидже города, мер поддержки и участия в конкурсах педагогического мастерства и грантовых проектах. Также Иван Носков поддержал предложение молодых педагогов проводить подобные встречи на регулярной основе, а для постоянного взаимодействия и обмена опытом предложил сформировать в Самаре сообщество молодых педагогов.

"Я работаю в школе почти два года, преподаю русский язык и литературу в шестом, девятом и двух восьмых классах, — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 163 Дарья Березина. — Вместе с ребятами мы уже успели поучаствовать в проекте "ШАГИ" — провели фестиваль национальных культур "Мы — вместе!" Такие встречи с руководством города очень нужны, они дают почувствовать связь между школой и городом, еще раз убедиться, что наш труд видят, а наши идеи готовы поддерживать и масштабировать. Благодарю Ивана Николаевича за встречу и интересный диалог".

Среди мер поддержки, которые сегодня доступны для молодых педагогов Самары, — ежемесячная выплата, компенсация за наем жилого помещения, оплата целевого обучения по образовательным программам высшего образования. Также молодые педагоги могут принимать участие в 17 профильных конкурсах, грантовых проектах и тематических конкурсах методических разработок. Отдельно Иван Носков поручил департаменту образования администрации города Самары проработать участие самарских школьников и педагогов в проекте "Наследие: ориентиры будущего" совместно с Финансовым университетом и Сретенской духовной академией.

Отметим, всего в 151 муниципальном общеобразовательном учреждении города Самары сегодня работают более 6,5 тыс. педагогических работников. Из них около 2 тыс. — молодые педагоги до 35 лет. Более 100 молодых специалистов пришли в школы города с 1 сентября 2026 года.

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