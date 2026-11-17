В Самаре состоялось очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий под председательством главы города Ивана Носкова. Участники обсудили практические вопросы развития производственного комплекса города, актуальные вопросы, связанные с реализацией мер государственной и муниципальной поддержки промышленных предприятий, роботизацией производства, а также подвели промежуточные итоги работы в 2026 году.

"Совет директоров зарекомендовал себя как эффективный инструмент диалога власти и бизнеса, и этот формат находит все большую поддержку у промышленного сообщества Самары. Мы внимательно изучаем запросы руководителей предприятий, выезжаем на площадки, оперативно реагируем на возникающие проблемы и совместно вырабатываем решения. Не менее важно, что предприятия начинают активнее общаться и между собой: делятся опытом, налаживают кооперацию, предлагают друг другу возможности. Убежден, что именно такая слаженная совместная работа станет залогом роста производительности труда, а Самара закрепит за собой статус одного из промышленных лидеров страны не только в космической отрасли", - отметил глава города Самары Иван Носков.

За два года работы Совета - в 2025 и 2026 годах - глава города, его первый заместитель Юлия Ашуркова и профильные специалисты совершили более 100 выездов на промышленные предприятия. В рамках сотрудничества администрация города совместно с руководителями промышленных предприятий реализовали более 90 проектов, направленных на развитие территорий в разных районах города. Чаще всего проекты касались обновления инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройства территорий, прилегающих к производственным площадкам.

Отдельной темой заседания стало развитие роботизации производства. С докладом выступил Сергей Моршанский, директор компании "Тесвел", на базе которой создан Центр развития промышленной робототехники. Он напомнил, что, согласно указу президента РФ, к 2030 году наша страна должна войти в топ‑25 стран по показателю плотности роботизации: на каждые 10 тысяч работников должно приходиться 100 роботов.

"Наша цель - сделать автоматизацию доступной для всех отраслей, от металлообработки до производства продуктов питания. И мы активно работаем над этим вместе с Фондом развития промышленности. Мы не просто поставляем оборудование - мы являемся технологическим партнером, который объединяет заказчиков, производителей, специалистов и органы власти в формате единого окна. Центр уже сегодня помогает предприятиям апробировать решения без крупных вложений, а также проводит обучение операторов и закупщиков. Только так можно обеспечить рост производительности труда и выполнить национальные цели", - рассказал Сергей Моршанский.

Участники заседания также рассмотрели меры поддержки Государственного фонда развития промышленности Самарской области. Как подчеркнула директор фонда Юлия Красина, для компаний, пострадавших в ходе атаки вражеских БПЛА, предусмотрены специальные займы без софинансирования сроком до двух лет. Кроме того, приоритетными направлениями поддержки остаются развитие промышленного комплекса, повышение производительности труда и стимулирование инноваций.

Напомним, Совет директоров промышленных предприятий Самары создан в 2025 году по инициативе главы города Ивана Носкова. В состав Совета входят крупнейшие предприятия Самары разных форм собственности и направлений работы.