Врип главы администрации Красноглинского района Самары назначен Вадим Костин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Красноглинского района городского округа Самара, сообщает мэрия города.
С 2018 г. район возглавлял Вячеслав Коновалов, с 30 октября текущего года приступивший к исполнению обязанностей главы Кировского района города Самары.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.