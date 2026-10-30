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Муниципалитеты Власть и политика

Врип главы администрации Красноглинского района Самары назначен Вадим Костин

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врип главы администрации Красноглинского района Самары назначен Вадим Костин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Красноглинского района городского округа Самара, сообщает мэрия города.

С 2018 г. район возглавлял Вячеслав Коновалов, с 30 октября текущего года приступивший к исполнению обязанностей главы Кировского района города Самары.

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