Новый глава Кировского района Самары Вячеслав Коновалов приступает к работе

С 30 октября к исполнению обязанностей главы Кировского района города Самары приступает Вячеслав Коновалов. Его кандидатура получила поддержку как в правительстве Самарской области, так и в мэрии Самары. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, Вячеслав Коновалов зарекомендовал себя как эффективный руководитель на посту главы Красноглинского района. "За время работы он продемонстрировал системный подход к решению задач и умение выстраивать открытый диалог с жителями. У него весомый управленческий опыт, и он уже погружен в проблематику и приоритеты Кировского района", — отметил Вячеслав Федорищев.
Ключевым принципом работы команды остается ориентация на результат для жителей: "Важно, чтобы в нашей команде были только честные, порядочные руководители, которые слышат запросы граждан и оперативно реагируют на обращения, находят взвешенные и мудрые решения", — написал в соцсетях губернатор.
Вячеслав Коновалов руководил Красноглинским районом с 2018 г., он возглавлял эту территорию и ранее с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года — объединенным департаментом городского хозяйства и экологии. Также Вячеслав Коновалов занимал должность заместителя руководителя департамента градостроительства Самары.
Напомним, глава администрации Кировского района Игорь Рудаков был освобожден от должности с 23 сентября. Позже главой Кировского района назначен Вячеслав Суслин, но губернатор попросил мэра Самары отменить это назначение.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.