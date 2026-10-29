Новый глава Кировского района Самары Вячеслав Коновалов приступает к работе

С 30 октября к исполнению обязанностей главы Кировского района города Самары приступает Вячеслав Коновалов. Его кандидатура получила поддержку как в правительстве Самарской области, так и в мэрии Самары. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, Вячеслав Коновалов зарекомендовал себя как эффективный руководитель на посту главы Красноглинского района. "За время работы он продемонстрировал системный подход к решению задач и умение выстраивать открытый диалог с жителями. У него весомый управленческий опыт, и он уже погружен в проблематику и приоритеты Кировского района", — отметил Вячеслав Федорищев.

Ключевым принципом работы команды остается ориентация на результат для жителей: "Важно, чтобы в нашей команде были только честные, порядочные руководители, которые слышат запросы граждан и оперативно реагируют на обращения, находят взвешенные и мудрые решения", — написал в соцсетях губернатор.

Вячеслав Коновалов руководил Красноглинским районом с 2018 г., он возглавлял эту территорию и ранее с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года — объединенным департаментом городского хозяйства и экологии. Также Вячеслав Коновалов занимал должность заместителя руководителя департамента градостроительства Самары.

Напомним, глава администрации Кировского района Игорь Рудаков был освобожден от должности с 23 сентября. Позже главой Кировского района назначен Вячеслав Суслин, но губернатор попросил мэра Самары отменить это назначение.