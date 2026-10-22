В Похвистневском районе построят новый мост через Большой Кинель

В Самарской области начались подготовительные работы по реконструкции моста через реку Большой Кинель на 1-м км дороги Похвистнево — Клявлино, сообщает региональный минтранс. Участок входит в опорную сеть региона и расположен на выезде из райцентра — это ключевой маршрут для транзита в направлении Оренбурга и Татарстана.

Протяженность сооружения — 138,6 погонных метра. По дороге ежедневно ходит общественный транспорт, ездят большегрузы и сельхозтехника.

"Проект двухэтапный: сначала рядом со старым мостом возведут новый современный, затем капитально отремонтируют существующий. Это обеспечит бесперебойное движение на время работ. Старый мост построен несколько десятилетий назад и уже не рассчитан на возросшие нагрузки", — уточнили в ведомстве.

Подрядчик уже выполняет подготовительные мероприятия. Завершить работы планируется в 2028 году. Ход работ контролирует министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.