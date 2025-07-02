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У главы правительства Самарской области появился новый зам

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав заместителей председателя правительства Самарской области. Новичком в этой команде стал Никита Зубко, которого пару недель назад губернатор Вячеслав Федорищев представил как своего помощника.

Фото: прокуратура Рязанской области

Никита Зубко начинал карьеру по окончании Самарского государственного университета в 2007 года с должности следователя прокуратуры Красноглинского района Самары. С 2007 по 2009 года он трудился следователем Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета. Позже работал на разных должностях.

С 2015 года Никита Зубко занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области, а в 2018 году стал прокурором Самары. В 2020 года его перевели на пост первого заместителя прокурора Рязанской области.

16 июня текущего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил Никиту Зубко как своего нового помощника по работе правоохранительными органами. 2 июля стало известно о его повышении. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. 

Теперь у главы правительства 6 заместителей. Виктор Злобич возглавляет министерство цифрового развития и связи, Регина Воробьева курирует социальный блок, Илья Щукин — финансовый, Михаил Белоусов — ЖКХ и ТЭК, Анастасия Сорокина — креативные индустрии. На Никите Зубко, судя по всему, останется организация взаимодействия с правоохранительными органами.

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