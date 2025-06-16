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Новым помощником губернатора Самарской области стал экс-прокурор

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 июня, глава 63 региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве Самарской области представил своего нового помощника. Им стал Никита Зубко.

Напомним, Никита Зубко начинал карьеру после окончания Самарского государственного университета в 2007 г. с должности следователя прокуратуры Красноглинского района Самары. С 2007 по 2009 г. он трудился следователем Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета. Позже работал на разных должностях. С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области. А 19 февраля 2018 года стал прокурором Самары. В 2020 г. Никита Зубко получил пост первого заместителя прокурора Рязанской области.

Как отметил Вячеслав Федорищев, сейчас Никита Зубко будет помогать организовывать взаимодействие в соответствующем блоке. 

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