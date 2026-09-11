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Облправительство Власть и политика

Самарская область принимает активное участие в научно-технологическом развития регионов Приволжского федерального округа

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 сентября, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел рабочую встречу с вице-президентом Российской академии наук, академиком РАН Сергеем Чернышевым.

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Академии наук с регионами округа, в том числе — использование экспертного потенциала РАН при решении субъектами Российской Федерации задачи выстраивания результативного многостороннего взаимодействия между реальным сектором экономики, научными и образовательными организациями.

"Главное здесь — объединение интересов науки и бизнеса, выстраивание эффективной системы коммуникации между всеми участниками процесса научно- технологического развития", — подчеркнул заместитель полномочного представителя.

Аппаратом полпреда традиционно большое внимание уделяется вопросам научно-технологического развития регионов округа. Так, роль субъектов Российской Федерации на новом этапе НТР подробно обсуждалась с участием руководства РАН на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ПФО в августе 2024 года.

Активная работа ведется на уровне регионов округа. Среди 20 субъектов Российской Федерации, которые в 2024 году в пилотном режиме вели разработку региональных программ научно-технологического развития, 7 регионов представляли Приволжский федеральный округ (республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Пермский край, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области).

Информационно-экспертное сопровождение работы регионов осуществлялось ФГБУ "Российский центр научной информации" с привлечением РАН. На сегодня уже в 12 регионах округа сформированы и действуют комплексные региональные государственные программы научно-технологического развития.

Регионы ПФО занимают высокие позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, который формируется в соответствии с поручением Главы государства. Так, в 10-ку лучших входят 4 региона округа: республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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