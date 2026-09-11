Самарская область принимает активное участие в научно-технологическом развития регионов Приволжского федерального округа

В четверг, 10 сентября, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел рабочую встречу с вице-президентом Российской академии наук, академиком РАН Сергеем Чернышевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Академии наук с регионами округа, в том числе — использование экспертного потенциала РАН при решении субъектами Российской Федерации задачи выстраивания результативного многостороннего взаимодействия между реальным сектором экономики, научными и образовательными организациями.
"Главное здесь — объединение интересов науки и бизнеса, выстраивание эффективной системы коммуникации между всеми участниками процесса научно- технологического развития", — подчеркнул заместитель полномочного представителя.
Аппаратом полпреда традиционно большое внимание уделяется вопросам научно-технологического развития регионов округа. Так, роль субъектов Российской Федерации на новом этапе НТР подробно обсуждалась с участием руководства РАН на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ПФО в августе 2024 года.
Активная работа ведется на уровне регионов округа. Среди 20 субъектов Российской Федерации, которые в 2024 году в пилотном режиме вели разработку региональных программ научно-технологического развития, 7 регионов представляли Приволжский федеральный округ (республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Пермский край, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области).
Информационно-экспертное сопровождение работы регионов осуществлялось ФГБУ "Российский центр научной информации" с привлечением РАН. На сегодня уже в 12 регионах округа сформированы и действуют комплексные региональные государственные программы научно-технологического развития.
Регионы ПФО занимают высокие позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, который формируется в соответствии с поручением Главы государства. Так, в 10-ку лучших входят 4 региона округа: республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Самарская области.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???