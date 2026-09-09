Виталий Шабалатов поздравил финансистов региона с профессиональным праздником

Во вторник, 8 сентября 2026 года, во Дворце спорта "МТЛ-Арена" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста. От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева финансистов с профессиональным праздником поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он вручил лучшим сотрудникам отрасли государственные награды.

Дата имеет историческую основу. Именно 8 сентября 1802 года российский император Александр I своим манифестом учредил Министерство финансов Российской империи, положив начало централизованной финансовой системе государства. Долгое время дату отмечали неофициально, а в 2011 году указом президента РФ Владимира Путина он получил официальный государственный статус.

В Самарской области в формате большого торжественного мероприятия этот день отметили во второй раз: в 2025 году в регионе он приобрел статус официального. В зале собрались сотрудники министерства финансов Самарской области, представители Самарской губернской думы, финансовых управлений муниципальных образований, главы муниципалитетов, представители крупнейших банков, казначейств, контрольно-надзорных органов и налоговой службы, члены научного сообщества.

Председатель областного правительства обратился к собравшимся с теплыми словами поздравлений от имени губернатора региона и областного кабинета министров, подчеркнув ключевую роль финансового блока в обеспечении стабильности и поступательном развитии региона.

"Сфера управления финансами была и остается важнейшей для общества и государства. Именно от людей, управляющих бюджетами, во многим зависит устойчивость экономики, выполнение социальных обязательств, уверенность граждан в завтрашнем дне. Сегодня эта ответственность ощущается особенно остро. Перед регионом и страной стоят масштабные задачи, определенные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным: достижение национальных целей развития, укрепление экономического суверенитета, поддержка участников специальной военной операции и их семей. И в решении каждой из них финансисты играют ключевую роль. Самарская область по праву гордится своей командой профессионалов-финансистов. Здесь сложился коллектив, в котором нет случайных людей. Каждый пришел в профессию осознанно, по призванию, и остался, потому что умеет видеть за цифрами живые судьбы".

Виталий Шабалатов высоко оценил работу регионального минфина. Он подчеркнул, что в настоящее время в активной стадии находится формирование областного бюджета будущего года, эффективно ведется работа с государственными заимствованиями. Особое внимание уделяется укреплению финансовой базы муниципалитетов.

За последние три года объем финансовой помощи местным бюджетам превысил 130 миллиардов рублей, из них 46 миллиардов — только в этом году.

Появился и новый вид поддержки муниципальных образований — за рост налоговой базы и увеличение доходов бюджета. Теперь территории, которые активно развиваются, получают дополнительный стимул. Кроме того, снижена доля софинансирования муниципалитетов при участии в реализации госпрограмм, а условия кредитования стали более выгодными.

"Все это — наша общая работа, благодаря которой каждый район и каждый город чувствует поддержку и уверенность в завтрашнем дне", — заключил Виталий Шабалатов.

Впервые с видеопоздравлением к финансистам Самарской области обратился министр финансов России Антон Силуанов: "Сегодня Самарская область имеет прочную финансовую основу, входит в число экономически устойчивых и финсовосамостоятельных регионов России. Это результат взвешенной бюджетной политики и ответственного подхода к управлению ресурсами. Самарская область наращивает инвестиционный и экономический потенциал, уделяет особое внимание повышению качества жизни людей. Ваш труд — это не просто работа с цифрами, документами и отчетами, это ежедневный вклад в развитие родного региона, благополучие каждого гражданина".

В рамках торжественной части состоялось вручение наград разного уровня специалистам из муниципалитетов, включая ветеранов финансовой службы. Завершилась программа концертом с участием лучших творческих коллективов региона. Заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская поблагодарила коллег: "Главный капитал финансовой системы региона — это люди. Люди, которые ночами сводят балансы, чтобы врачи вовремя получили зарплату, дети пошли в школу, а нуждающиеся получили поддержку государства. И я хочу особо подчеркнуть: сегодня в этом зале мы как никогда чувствуем силу нашего корпоративного духа и единства. Финансисты Самарской области — это единый механизм, где каждый понимает ответственность другого. Именно наша сплоченность позволяет региону оставаться донором федерального бюджета и справляться с самыми сложными вызовами. Спасибо вам большое за такую огромную работу. Порой — без выходных, без вечерних встреч с семьей. Но мы делаем ее достойно, профессионально и без компромиссов. И будем делать дальше".

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поприветствовал финансистов, отметив, что основным показателем работы финансистов является грамотно спланированный бюджет. Он подчеркнул, что главный финансовый документ Самарской области значительно больше, чем бюджеты соседних областей и республик, при этом 65% его расходов приходится на социальную сферу — образование, здравоохранение, поддержку граждан с детьми и участников специальной военной операции. Все эти позиции учтены в областном бюджете и выполняются в полном объеме. Геннадий Котельников также поблагодарил сотрудников финансового блока региона за постоянную работу по повышению налогового потенциала области и увеличению доходной части бюджета.

Накануне праздника, впервые в рамках Дня финансиста, состоялся региональный корпоративный турнир по волейболу "Кубок Финансового Единства", собравший шесть команд — сборную министерства финансов Самарской области и команды муниципальных образований, в составы которых вошли главы муниципалитетов, руководители финансовых органов и сотрудники финансовых служб; яркую атмосферу поддерживали болельщики — коллеги, друзья и семьи, а сам турнир стал еще одним подтверждением того, что финансовая команда региона сильна не только точностью и ответственностью, но и настоящей сплоченностью, которая проявляется и в работе, и в спорте.