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В День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Самаре состоялось торжественное возложение цветов

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 сентября 2026 года, в России отмечаются День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. В память о погибших на полях самой масштабной в истории войны на площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Фото: "Волжская коммуна"

В церемонии возложения приняли участие первый заместитель губернатора - председатель правительства области Виталий Шабалатов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, представители областного и городского депутатских корпусов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Возложили цветы также члены Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, представители регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества", ветеранских и молодежных организаций.

В своем обращении к жителям региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Эта дата имеет непреходящее значение для отечественной и мировой истории, для понимания современного мироустройства, для судеб будущих поколений. Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Выстоять и победить нашему многонациональному народу позволили мужество, стойкость, сила духа защитников Отечества и тружеников тыла, единение перед лицом смертельной опасности".

Память героев почтили минутой молчания и оружейным салютом.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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