В День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Самаре состоялось торжественное возложение цветов

В четверг, 3 сентября 2026 года, в России отмечаются День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. В память о погибших на полях самой масштабной в истории войны на площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

В церемонии возложения приняли участие первый заместитель губернатора - председатель правительства области Виталий Шабалатов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, представители областного и городского депутатских корпусов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Возложили цветы также члены Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, представители регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества", ветеранских и молодежных организаций.

В своем обращении к жителям региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Эта дата имеет непреходящее значение для отечественной и мировой истории, для понимания современного мироустройства, для судеб будущих поколений. Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Выстоять и победить нашему многонациональному народу позволили мужество, стойкость, сила духа защитников Отечества и тружеников тыла, единение перед лицом смертельной опасности".

Память героев почтили минутой молчания и оружейным салютом.