В Самаре обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники

В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
В нем приняли участие министры областного Правительства, главы муниципальных образований, руководители сетей автозаправочных станций, расположенных на территории Самарской области.
По итогам обсуждения принято решение о продлении лимитов на розничную продажу бензина и дизельного топлива в Самарской области в действующих параметрах, а именно не более 40 литров бензина или не более 100 литров дизельного топлива для легкового автомобиля и не более 300 литров — для грузового автомобиля. Кроме того, продлевается действие разрешения на отпуск топлива в специализированную тару — канистры для перевозки нефтепродуктов, 10 литров на один автомобиль.
Врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков доложил, что ситуация с бензином в Самарской области остается напряженной, но контролируемой. Запасы топлива имеются в наличии, объемы поставок сохраняются.
Как отмечают участники рынка, в августе объемы топлива, проданного в розницу, сохранились на том же уровне, что в прошлом месяце, а у отдельных сетей АЗС превысили июльские значения.
Накануне начала нового учебного года особое внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения топливом школьных автобусов. В Самарской области более 17 тысяч школьников в муниципальных районах Самарской области доставляет к месту учебы специализированный транспорт. К 1 сентября готовятся выйти на школьные маршруты 659 единиц техники.
"В настоящее время большинство юридических лиц, организующих перевозки школьников, уже заключили государственные контракты на поставку топлива, до 31 августа контракты будут заключены в полном объеме", — подчеркнул министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
Виталий Шабалатов поручил министерству контролировать бесперебойное обеспечение топливом школьных автобусов, выстроить четкий алгоритм заправок транспорта, привязать каждый конкретный автобус к определенной АЗС, где будет предусмотрен резерв топлива, предусмотреть удобные временные интервалы для заправки.
Кроме того, на заседании штаба рассмотрели вопрос обеспечения топливом малой коммунальной техники. В настоящее время бензин для заправки газонокосилок, триммеров и другого оборудования отпускается в канистры в соответствии с действующим лимитом в 10 литров. Однако представители коммунальных предприятий отмечают, что этого недостаточно.
Председатель областного Правительства поручил главам муниципалитетов в течение дня сформировать список потребностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства в таких ресурсах, чтобы рассмотреть вопрос повышения лимитов отпуска топлива для предприятий отрасли ЖКХ.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???