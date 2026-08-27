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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за обещание передать 10 млн таможенникам

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес приговор Алексею Новикову. Его признали причастным к мошенничеству в особо крупном размере.

По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, Новиков предложил руководителю одного из автосалонов Самары, возможно причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 10 млн рублей сотрудникам Самарской таможни. За эти деньги якобы должны были прекратить проверки. Но, как установили правоохранители, мужчина на самом деле просто хотел обогатиться и не имел возможности исполнить такие обязательства.

Согласно опубликованному решению суда, Новиков даже придумал подробности планируемой проверки. Это был якобы выявленный таможней факт ухода от уплаты таможенных платежей на 18 млн руб. за три привезенных из-за рубежа автомобиля. Кроме того, мужчина дал мнимые пояснения о местах проведения обысков и дальнейших действиях после них.

В апреле 2026 г. Новиков встретился с руководителем автосалонов в кафе. Тот пришел с сумкой темного цвета. Новиков сказал положить ее рядом. Дождавшись, когда жертва обмана уйдет, Новиков взял сумку и убрал за дверь вип-комнаты. Примерно в 14:35 его задержали сотрудники ФСБ. Новиков сообщил, где сумка. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Кроме того, задержанный загладил моральный вред в сумме 150 тыс. рублей.

Обвиняемого признали виновным по ч.3. ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначили 3 года лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.

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