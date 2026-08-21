Экс-глава института развития Ольга Михеева обжалует приговор

Самарский областной суд начал рассматривать жалобу на приговор за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) теперь уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Согласно отметкам на сайте Самарского областного суда, дело поступило с обвинительным актом из Ленинского районного суда, а первое заседание по нему состоялось 12 августа. Рассмотрение отложили на 31 августа на 9:30. Согласно отметкам на сайте суда Ленинского района, жалобы подавали адвокаты.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО.

АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. Недавно (уже после приговора Михеевой) АНО "Институт регионального развития" была признана банкротом. Михееву после задержания сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Интересно, что сама Ольга Михеева, пока шло разбирательство, через суд требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным". В иске ей отказали.

3 февраля 2026 г. суд поставил точку в уголовном деле Михеевой и Гусева. Как рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности. Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей.

Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба. Теперь адвокаты оспаривают приговор в апелляционной инстанции.