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Суды Происшествия

Экс-глава института развития Ольга Михеева обжалует приговор

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд начал рассматривать жалобу на приговор за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) теперь уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Согласно отметкам на сайте Самарского областного суда, дело поступило с обвинительным актом из Ленинского районного суда, а первое заседание по нему состоялось 12 августа. Рассмотрение отложили на 31 августа на 9:30. Согласно отметкам на сайте суда Ленинского района, жалобы подавали адвокаты.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО.

АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. Недавно (уже после приговора Михеевой) АНО "Институт регионального развития" была признана банкротом. Михееву после задержания сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Интересно, что сама Ольга Михеева, пока шло разбирательство, через суд требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным". В иске ей отказали.

3 февраля 2026 г. суд поставил точку в уголовном деле Михеевой и Гусева. Как рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности. Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей.

Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба. Теперь адвокаты оспаривают приговор в апелляционной инстанции.

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