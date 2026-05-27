АНО "Институт регионального развития" признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал АНО "Институт регионального развития" банкротом и открыл конкурсное производство. Решение было вынесено 25 мая.
Напомним, "Институт регионального развития" был управляющей компанией НОЦ "Инженерия будущего" — одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России.
Проблемы у АНО начались после того, как возглавлявшая его Ольга Михеева в мае 2024 г. попала под уголовное преследование по подозрению в мошенничестве. Она и ее брат Денис Гусев получили сроки за выплаты в 5,9 млн руб., полученные ими при совмещении должностей в ИРР и "Инженерии будущего".
В октябре 2025 г. губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ о прекращении функционирования НОЦ "Инженерия будущего". К том времени в регионе уже функционировал НОЦ "Центр интеллектуальных БАС".
Иск о признании АНО "ИРР" банкротом в апреле 2025 г. подал индивидуальный предприниматель Матвей Васильев, которого в СМИ называют сыном Николая Васильева - бенефициара ГК "Союз". Сумма долга АНО перед Васильевым-младшим составляла 6,9 млн рублей. Судя по материалам судов, эти средства институт должен был выплатить за аренду офисов в 1,1 тыс. кв. м. в здании по ул. Красноармейской, 1.
В реестр кредиторов впоследствии также вошла Анастасия Васильева с требованием в 140 тыс. рублей. Включиться в него также планирует министерство науки и высшего образования Самарской области с требованием о возврате субсидии в 1,8 млн рублей.
По данным Seldon.Basis, на балансе АНО "ИРР" числятся активы на 35,2 млн рублей.
