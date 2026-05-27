"Полипласт" — победитель конкурса "Флагманы бизнеса — 2025"

26 мая 2026 года, в День российского предпринимательства, в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2025".
В 2025 году заявки на участие подали 228 крупных отечественных компаний. Группа компаний "Полипласт", завоевавшая сразу несколько высоких наград, стала победителем в номинациях "За динамичное развитие бизнеса" и "За проект по технологическому суверенитету и/или технологическому лидерству". Помимо этого, компании присвоен Диплом "За вклад в устойчивое развитие бизнеса".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин, заместитель министра экономического развития РФ Денис Анатольевич Тюпышев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Игоревич Иванов и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по промышленности и торговли Александр Николаевич Козловский вручили награды победителя директору по внешним коммуникациям и связям с общественностью ГК "Полипласт" Юлии Игоревне Мальковой.
"Поздравляю компании, которые победили в этих номинациях. Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, в этот раз мы получили больше заявок на участие в конкурсе, чем в предыдущие годы. Основная битва велась в номинации "За проект по технологическому суверенитету". Надеемся, что это будет хорошая точка отсчета", — отметил Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин.
Эксперты высоко оценили деятельность предприятий группы по целому ряду ключевых направлений на основе экономических, социальных и экологических показателей.
Победа в конкурсе "Флагманы бизнеса" подтверждает ведущую позицию компании в отрасли и ее курс на устойчивое развитие бизнеса.
