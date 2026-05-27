Фонд развития интернет-инициатив запускает отбор в акселератор Спринт 2.0

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0. Это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта "Отечественные решения" национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца, базируется на методологии Фонда развития интернет-инициатив и успешном опыте акселерации более 2000 компаний. Основная ценность программы — трекинг. Плотная работа над развитием продукта под руководством трекеров ФРИИ помогает командам найти и снять ограничения роста и масштабировать бизнес.
Компетенции, полученные в ходе акселерации, позволяют проектам перейти от случайных продаж к системным, сократить цикл сделки и заключить крупные контракты. К участию приглашаются российские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате.
За 2021–2026 годы ФРИИ провёл 14 конкурсных отборов и завершил акселерацию более 680 проектов. Многие выпускники акселератора выросли из стартапов в зрелые компании.
Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 10 июня 2026 года (включительно) на официальном сайте акселератора Спринт 2.0.
Старт акселерационной программы запланирован на сентябрь 2026 года.
Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте.
