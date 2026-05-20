YADRO и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений

Российская технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ИТ-холдинг T1 подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась на конференции ЦИПР-2026.

Стороны договорились развивать программно-аппаратные комплексы (ПАКи), инфраструктурные решения и совместные коммерческие предложения для корпоративных и государственных заказчиков.

Соглашение охватывает два направления. Первое связано с развитием программно-аппаратных комплексов DION.Rooms для оборудования переговорных комнат на базе клиентских устройств KVADRA. Второе направление предусматривает совместную проработку enterprise-решений YADRO для корпоративных заказчиков: серверных платформ, систем хранения данных и инфраструктуры для ресурсоемких вычислительных задач. Стороны планируют обмениваться технологической экспертизой, апробировать новые решения и формировать совместные коммерческие предложения для клиентов.

В рамках направления корпоративных коммуникаций YADRO станет сертифицированным поставщиком клиентских устройств KVADRA для ПАК DION.Rooms. В состав решения войдут мини-ПК KVADRA TAU mini и планшет KVADRA_T — устройства из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

ПАК DION.Rooms входит в линейку решений платформы корпоративных коммуникаций DION, которую развивает ИТ-холдинг Т1. Решение позволяет организовать работу переговорных комнат: видеоконференцсвязь, отображение статуса помещения и управление встречами. Формат ПАК сокращает срок внедрения до одного дня и снижает затраты на подбор, интеграцию и сопровождение отдельных компонентов.

Enterprise-направление соглашения предусматривает совместную проработку инфраструктурных решений для серверных нагрузок, систем хранения данных, анализа данных, ИИ и высокопроизводительных вычислений. В этой части могут рассматриваться серверные платформы YADRO, включая G4208P G3, конфигурации с графическими ускорителями, а также подходы к энергоэффективности и охлаждению вычислительной инфраструктуры.

Партнерство позволит заказчикам заранее проверять совместимость оборудования, ПО и сервисной модели, снижать интеграционные риски и быстрее переходить от пилотных проектов к промышленному внедрению.

"Корпоративные заказчики все чаще выбирают готовые программно-аппаратные комплексы, в которых совместимость ПО, оборудования и сервисной поддержки подтверждена заранее. Партнерство с YADRO расширяет аппаратную базу готового комплекта DION.Rooms за счет российских клиентских устройств KVADRA и создает основу для совместной работы над инфраструктурными решениями для крупных заказчиков. Для рынка это означает больше проверенных конфигураций, прогнозируемые сроки внедрения и возможность формировать ИТ-ландшафт на базе решений из российских реестров", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

"Для крупных заказчиков сегодня важны готовые к внедрению инфраструктурные решения с понятной экономикой, подтвержденной совместимостью и прогнозируемыми сроками запуска. Соглашение с Т1 позволяет объединить экспертизу YADRO в серверных платформах и системах хранения данных с интеграционным опытом партнера — и на этой основе формировать прикладные предложения для корпоративного и государственного сегментов. Мы видим потенциал в проработке программно-аппаратных комплексов для ИИ, анализа данных и высокопроизводительных вычислений, включая конфигурации на базе G4208P G3 и решения с повышенными требованиями к энергоэффективности. Для YADRO это возможность быстрее выводить решения в реальные проекты, а для заказчиков — снижать интеграционные риски и получать технологическую базу, готовую к промышленной эксплуатации", — отметил Денис Каржавин, директор по развитию бизнеса YADRO.

"Подписание соглашения подтверждает позиции KVADRA как технологического партнера для ведущих российских ИТ-платформ. Интеграция наших устройств с ПАК DION.Rooms позволит предложить рынку готовое к тиражированию решение с подтвержденной совместимостью программной и аппаратной части. Для крупных корпоративных заказчиков это дополнительный вариант при формировании рабочих пространств и ИТ-инфраструктуры с учетом требований к технологической независимости", — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Соглашение станет основой для совместных пилотных проектов, апробации технологий и подготовки коммерческих предложений для крупных заказчиков. Конкретные проекты и обязательства сторон будут определяться в ходе будущего сотрудничества.