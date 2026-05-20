16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
YADRO и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета "Солар" и ИТ-холдинг Т1 расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников "МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте Нейросеть GigaChat Сбера поможет инженерам-проектировщикам

ИТ Транспорт и связь

YADRO и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российская технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ИТ-холдинг T1 подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась на конференции ЦИПР-2026.

Стороны договорились развивать программно-аппаратные комплексы (ПАКи), инфраструктурные решения и совместные коммерческие предложения для корпоративных и государственных заказчиков.

Соглашение охватывает два направления. Первое связано с развитием программно-аппаратных комплексов DION.Rooms для оборудования переговорных комнат на базе клиентских устройств KVADRA. Второе направление предусматривает совместную проработку enterprise-решений YADRO для корпоративных заказчиков: серверных платформ, систем хранения данных и инфраструктуры для ресурсоемких вычислительных задач. Стороны планируют обмениваться технологической экспертизой, апробировать новые решения и формировать совместные коммерческие предложения для клиентов.

В рамках направления корпоративных коммуникаций YADRO станет сертифицированным поставщиком клиентских устройств KVADRA для ПАК DION.Rooms. В состав решения войдут мини-ПК KVADRA TAU mini и планшет KVADRA_T — устройства из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

ПАК DION.Rooms входит в линейку решений платформы корпоративных коммуникаций DION, которую развивает ИТ-холдинг Т1. Решение позволяет организовать работу переговорных комнат: видеоконференцсвязь, отображение статуса помещения и управление встречами. Формат ПАК сокращает срок внедрения до одного дня и снижает затраты на подбор, интеграцию и сопровождение отдельных компонентов.

Enterprise-направление соглашения предусматривает совместную проработку инфраструктурных решений для серверных нагрузок, систем хранения данных, анализа данных, ИИ и высокопроизводительных вычислений. В этой части могут рассматриваться серверные платформы YADRO, включая G4208P G3, конфигурации с графическими ускорителями, а также подходы к энергоэффективности и охлаждению вычислительной инфраструктуры.

Партнерство позволит заказчикам заранее проверять совместимость оборудования, ПО и сервисной модели, снижать интеграционные риски и быстрее переходить от пилотных проектов к промышленному внедрению.

"Корпоративные заказчики все чаще выбирают готовые программно-аппаратные комплексы, в которых совместимость ПО, оборудования и сервисной поддержки подтверждена заранее. Партнерство с YADRO расширяет аппаратную базу готового комплекта DION.Rooms за счет российских клиентских устройств KVADRA и создает основу для совместной работы над инфраструктурными решениями для крупных заказчиков. Для рынка это означает больше проверенных конфигураций, прогнозируемые сроки внедрения и возможность формировать ИТ-ландшафт на базе решений из российских реестров", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

"Для крупных заказчиков сегодня важны готовые к внедрению инфраструктурные решения с понятной экономикой, подтвержденной совместимостью и прогнозируемыми сроками запуска. Соглашение с Т1 позволяет объединить экспертизу YADRO в серверных платформах и системах хранения данных с интеграционным опытом партнера — и на этой основе формировать прикладные предложения для корпоративного и государственного сегментов. Мы видим потенциал в проработке программно-аппаратных комплексов для ИИ, анализа данных и высокопроизводительных вычислений, включая конфигурации на базе G4208P G3 и решения с повышенными требованиями к энергоэффективности. Для YADRO это возможность быстрее выводить решения в реальные проекты, а для заказчиков — снижать интеграционные риски и получать технологическую базу, готовую к промышленной эксплуатации", — отметил Денис Каржавин, директор по развитию бизнеса YADRO.

"Подписание соглашения подтверждает позиции KVADRA как технологического партнера для ведущих российских ИТ-платформ. Интеграция наших устройств с ПАК DION.Rooms позволит предложить рынку готовое к тиражированию решение с подтвержденной совместимостью программной и аппаратной части. Для крупных корпоративных заказчиков это дополнительный вариант при формировании рабочих пространств и ИТ-инфраструктуры с учетом требований к технологической независимости", — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Соглашение станет основой для совместных пилотных проектов, апробации технологий и подготовки коммерческих предложений для крупных заказчиков. Конкретные проекты и обязательства сторон будут определяться в ходе будущего сотрудничества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31