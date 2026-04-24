"Твори добро": Авито в 1,6 раз повысил эффективность социальных механик с помощью ИИ СберУниверситет и "Школа 21" запускают "ГигаАкадемию" ИТ-холдинг Т1: ИИ-агенты при миграции хранилищ данных сокращают трудозатраты на 15% и окупаются до года Авито Подработка внедрила двух новых ИИ-помощников Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

"Твори добро": Авито в 1,6 раз повысил эффективность социальных механик с помощью ИИ

На Авито, впервые в России, возможности генеративного искусственного интеллекта в комбинации с рекомендательными алгоритмами стали применять для автоматизации социальных и благотворительных проектов. Технологии охватили уже более 2 млн пользователей, благодаря персонализированным ИИ-уведомлениям свыше 216 тыс. человек перешли на страницы помощи. Конверсия в реальные пожертвования выросла на 60% по сравнению со стандартными коммуникациями.

Если раньше волонтеры и фонды вручную искали помощь среди миллионов объявлений, а пользователи платформы получали стандартные письма, одинаковые для всех, то теперь ИИ действует как цифровой ассистент каждого, кто хочет помочь.

Большая языковая модель Авито A-Vibe ежедневно мониторит новости 30 фондов, с которыми сотрудничает платформа, и создает краткие отчеты о расходовании средств для пользователей. Вместо формальных финансовых сводок работы фондов люди ежемесячно в новостных рассылках и страницах фондов в разделе #яПомогаю на сайте получают простые и понятные результаты. Это помогает повысить прозрачность и доверие, а значит, снижает один из главных барьеров для участия в благотворительности.

Еще одно направление работы ИИ — помощь добровольцам "ЛизаАлерт". Рекомендательная модель на основе векторных эмбеддингов (числового представления данных) ищет нужные вещи не только по точному названию, но и по смыслу. Например, система может найти редкий фонарь, необходимый поисковикам, даже если в объявлении он описан словами вроде "мощный ночной фонарь". После этого пользователю, у которого есть такая вещь, приходит уведомление с предложением передать ее тем, кому она действительно нужна. Платформа уже получила 2,3 тыс. заявок на передачу оборудования.

Авито использует возможности ИИ для повышения скорости и качества сбора данных, которые необходимы для организации социальных проектов. Так, для акции по утилизации новогодних елок база из 1000+ пунктов в 100 городах была собрана с помощью ИИ за 2 дня — без нейросетей этот процесс мог занять недели. Теперь компания масштабирует этот подход и на другие сезонные инициативы — в том числе на сбор электроники, одежды и другие социальные проекты.

Механики, протестированные на спецпроекте с "ЛизаАлерт" и программе "Знак добра", становятся стандартом для всех социальных проектов платформы в рамках раздела #яПомогаю, который ежемесячно посещают более полумиллиона пользователей.

"Обычно добрые дела требуют от человека дополнительных усилий: нужно разобраться, кому помочь, почему это важно и можно ли доверять. С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды, — комментирует руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин. — Наша цель — сделать добро таким же естественным действием, как привычный выбор товара на платформе".

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

