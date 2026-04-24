"Твори добро": Авито в 1,6 раз повысил эффективность социальных механик с помощью ИИ

На Авито, впервые в России, возможности генеративного искусственного интеллекта в комбинации с рекомендательными алгоритмами стали применять для автоматизации социальных и благотворительных проектов. Технологии охватили уже более 2 млн пользователей, благодаря персонализированным ИИ-уведомлениям свыше 216 тыс. человек перешли на страницы помощи. Конверсия в реальные пожертвования выросла на 60% по сравнению со стандартными коммуникациями.

Если раньше волонтеры и фонды вручную искали помощь среди миллионов объявлений, а пользователи платформы получали стандартные письма, одинаковые для всех, то теперь ИИ действует как цифровой ассистент каждого, кто хочет помочь.

Большая языковая модель Авито A-Vibe ежедневно мониторит новости 30 фондов, с которыми сотрудничает платформа, и создает краткие отчеты о расходовании средств для пользователей. Вместо формальных финансовых сводок работы фондов люди ежемесячно в новостных рассылках и страницах фондов в разделе #яПомогаю на сайте получают простые и понятные результаты. Это помогает повысить прозрачность и доверие, а значит, снижает один из главных барьеров для участия в благотворительности.

Еще одно направление работы ИИ — помощь добровольцам "ЛизаАлерт". Рекомендательная модель на основе векторных эмбеддингов (числового представления данных) ищет нужные вещи не только по точному названию, но и по смыслу. Например, система может найти редкий фонарь, необходимый поисковикам, даже если в объявлении он описан словами вроде "мощный ночной фонарь". После этого пользователю, у которого есть такая вещь, приходит уведомление с предложением передать ее тем, кому она действительно нужна. Платформа уже получила 2,3 тыс. заявок на передачу оборудования.

Авито использует возможности ИИ для повышения скорости и качества сбора данных, которые необходимы для организации социальных проектов. Так, для акции по утилизации новогодних елок база из 1000+ пунктов в 100 городах была собрана с помощью ИИ за 2 дня — без нейросетей этот процесс мог занять недели. Теперь компания масштабирует этот подход и на другие сезонные инициативы — в том числе на сбор электроники, одежды и другие социальные проекты.

Механики, протестированные на спецпроекте с "ЛизаАлерт" и программе "Знак добра", становятся стандартом для всех социальных проектов платформы в рамках раздела #яПомогаю, который ежемесячно посещают более полумиллиона пользователей.

"Обычно добрые дела требуют от человека дополнительных усилий: нужно разобраться, кому помочь, почему это важно и можно ли доверять. С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды, — комментирует руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин. — Наша цель — сделать добро таким же естественным действием, как привычный выбор товара на платформе".