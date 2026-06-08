Т2 и Аэрофлот будут развивать связь и цифровые сервисы на борту воздушных судов

Т2, российский оператор мобильной связи, и ПАО "Аэрофлот" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оценки и внедрения телекоммуникационных услуг на борту воздушных судов. Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании.
Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ключевым направлением партнерства станет содействие разработке, тестированию и коммерческому запуску услуги Wi-Fi на борту воздушных судов на базе частоты LTE 450 МГц. На отдельных рейсах для клиентов Аэрофлота будет доступен экспериментальный доступ в интернет; параметры и формат оказания такой услуги будут определяться по итогам пилотных испытаний. Т2 также проконсультирует партнера по порядку получения разрешений и согласований со стороны регуляторов. Это позволит предоставлять услуги в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности.
Партнеры также намерены создать условия для внедрения на борту видео- и игрового контента, расширяя цифровую экосистему развлечений для пассажиров. В рамках соглашения компании договорились о совместных маркетинговых инициативах. Проекты будут сфокусированы на персонализации сервиса, улучшении пользовательского опыта и интеграции современных цифровых продуктов в стандарты авиаперевозок.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
"Внедрение бортового Wi-Fi — проект, требующий глубокой технической экспертизы, слаженной работы с отраслевыми регуляторами и внимания к деталям пользовательского опыта. Объединяя телекоммуникационные возможности Т2 и отраслевую экспертизу Аэрофлота, мы создадим инфраструктуру, которая сделает цифровые услуги в небе такими же удобными, как и на земле. Это партнерство открывает пространство для формирования новых стандартов пассажирского сервиса".
Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот":
"Аэрофлот традиционно удерживает цифровое лидерство среди российских авиаперевозчиков. Мы первыми в отрасли внедряем инновационные ИТ-технологии, которые позволяют совершенствовать клиентский путь пассажира и повышают уровень комфорта на всех этапах авиапутешествия. Убежден, что сотрудничество с оператором мобильной связи Т2 поможет решить ряд актуальных задач по развитию сервиса на борту и внедрению удобных цифровых решений для пассажиров".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.