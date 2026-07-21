Внимание на экран: Wink первым из онлайн-кинотеатров совместно с МЧС России запустил экстренные оповещения

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и МЧС России запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Wink стал первым российским онлайн-кинотеатром, который внедрил данный функционал. Таким образом, даже увлеченные просмотром зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках.
Wink провел интеграцию с мобильным приложением "МЧС России", данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера "Ростелекома" — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра. Внедренное решение абсолютно независимо от зарубежных технологий доставки пуш-уведомлений (FCM, APNs, HMS и других).
Олег Никитин, директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink:
"Wink и МЧС России впервые реализовали в онлайн-кинотеатре проект доведения экстренной информации от дежурных служб РСЧС до населения, отработав все технологические и организационные вопросы интеграции. Теперь важная в регионе информация будет доступна на любом активном экране, который показывает контент видеосервиса. Ключевой плюс нашего решения — оно на 100% российское. Сотрудничество Wink с МЧС России расширяет каналы доведения до населения экстренной информации, что важно для обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций любого происхождения".
Wink включен в белый список отечественных онлайн-ресурсов, который формируется Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при временных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.
В мобильном приложении Wink есть возможность загрузки контента в память устройства, что затем позволяет его смотреть в любом месте нахождения, например, в укрытии, и при полном отсутствии связи. Если заранее скачать любимые сериалы и фильмы, а также запланированный к просмотру свежий контент, то тогда он будет доступен даже в нестандартных ситуациях.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.