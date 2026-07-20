Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор "МегаФон Таджикистан", абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.
Жителям Таджикистана доступны свыше 40 популярных проектов линейки Wink Originals, включая "Слово пацана. Кровь на асфальте", франшизы "Фишер" и "Ландыши", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Первая ракетка", "Комбинация", "Балет", "Плакса", "Трудные подростки" и другие. Всего в подписке более 35 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, мировые кинохиты и популярный российский контент.
Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink:
"Мы рады представить оригинальные проекты и библиотеку Wink таджикским зрителям, знаем, что некоторые наши сериалы в этой стране уже пользуются популярностью. Запуск сервиса в партнерстве с "МегаФон Таджикистан" — важный шаг в развитии международной географии Wink. Мы видим большой потенциал в Центральной Азии: некоторые национальные рынки сегодня растут двузначными темпами, активно увеличивается потребление качественного контента по платной модели. Планируем и дальше расширять сотрудничество с крупнейшими телеком-операторами региона".
Анатолий Изюмников, генеральный директор компании "МегаФон Таджикистан":
"Наша стратегия проста: если существует удобный, надежный, качественный видеосервис — значит, он должен стать доступным нашим абонентам. Партнерство с Wink позволяет расширить возможности любителей кино и сериалов, предложить им новый уникальный контент. А условия подключения сервиса в нашей сети станут его дополнительным преимуществом".
Республика Таджикистан стала третьей страной ближнего зарубежья, где представлен онлайн-кинотеатр. С 2022 года Wink доступен жителям Армении, а с 2025-го — Беларуси.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.