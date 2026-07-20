И тянутся города: оптика "Ростелекома" доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

"Ростелеком" впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) "Ростелекома" превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны.
Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах страны. По итогам первого полугодия 2026 года оптическая сеть "Ростелекома" охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.
Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Максимально оптическими регионами "Ростелеком" сделал Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. В Липецкой области — это 98%, в Республике Марий Эл — 97%, на Камчатке — 96%. В 2025 году по результатам нового строительства в Республике Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90% семей.
Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":
"Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: № 1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний "Ростелеком", что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10–11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах".
Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":
"Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача".
Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры "Ростелеком" предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 года компания "Электра" (дочерняя компания "Ростелекома") начала первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45% выше, чем у роутеров предыдущего поколения.
Подробная информация об услугах "Ростелекома" доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.