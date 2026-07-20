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Транспорт и связь Экономика и бизнес

И тянутся города: оптика "Ростелекома" доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) "Ростелекома" превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах страны. По итогам первого полугодия 2026 года оптическая сеть "Ростелекома" охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.

Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Максимально оптическими регионами "Ростелеком" сделал Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. В Липецкой области — это 98%, в Республике Марий Эл — 97%, на Камчатке — 96%. В 2025 году по результатам нового строительства в Республике Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90% семей.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: № 1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний "Ростелеком", что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10–11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах".

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача".

Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры "Ростелеком" предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 года компания "Электра" (дочерняя компания "Ростелекома") начала первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45% выше, чем у роутеров предыдущего поколения.

Подробная информация об услугах "Ростелекома" доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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