В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о корректировки генерального плана села Лопатино, на территории которого расположен микрорайон Южный город. В документе содержится список объектов, которые планируется построить к 2033 году.
Это ФОКи, бассейны, спортивные площадки, школы и детские сады, учреждения культуры, МФЦ, инженерные сети и объекты ЖКХ, автостоянки открытого и закрытого типа, поликлиники, пожарные депо, выставочные залы и библиотеки. В поселке Придорожном собираются сделать парк площадью 5 га и построить трамвайно-троллейбусное депо с подстанцией. Примерное расположение объектов обозначено на карте.
Также в Придорожном собираются возвести индивидуальные и многоквартирные дома — на территории площадью 530 га, расположенной северо-западнее существующей застройки поселка. Расчетная численность населения — 30 360 человек.
Помимо этого, в перечень планируемых объектов включены станция воздушного метро и зоопарк (сафари-парк). Однако их месторасположение на картах генплана не обозначено.
О планах по запуску трамваев в Южный город власти уже заявляли. Строительство воздушного метро в 2014 году анонсировало руководство девелоперской компании "Древо", которая является застройщиком микрорайона. Так гендиректор ДК Евгений Чудаев называл канатную дорогу. Дальше подготовки проекта планировки территории и резервирования земельных участков под объект пока дело не пошло. Однако недавно объект включили в стратегию развития Самары до 2036 года.
Кстати, в проекте планировки указано, что станцию для посадки и высадки пассажиров канатной дороги в Южном городе сделают на улице Преображенской, в Самаре — между улицами Нижнехлебной и Неверова в поселке Шмидта (Запанском).
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.