В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о корректировки генерального плана села Лопатино, на территории которого расположен микрорайон Южный город. В документе содержится список объектов, которые планируется построить к 2033 году.

Это ФОКи, бассейны, спортивные площадки, школы и детские сады, учреждения культуры, МФЦ, инженерные сети и объекты ЖКХ, автостоянки открытого и закрытого типа, поликлиники, пожарные депо, выставочные залы и библиотеки. В поселке Придорожном собираются сделать парк площадью 5 га и построить трамвайно-троллейбусное депо с подстанцией. Примерное расположение объектов обозначено на карте.

Также в Придорожном собираются возвести индивидуальные и многоквартирные дома — на территории площадью 530 га, расположенной северо-западнее существующей застройки поселка. Расчетная численность населения — 30 360 человек.

Помимо этого, в перечень планируемых объектов включены станция воздушного метро и зоопарк (сафари-парк). Однако их месторасположение на картах генплана не обозначено.

О планах по запуску трамваев в Южный город власти уже заявляли. Строительство воздушного метро в 2014 году анонсировало руководство девелоперской компании "Древо", которая является застройщиком микрорайона. Так гендиректор ДК Евгений Чудаев называл канатную дорогу. Дальше подготовки проекта планировки территории и резервирования земельных участков под объект пока дело не пошло. Однако недавно объект включили в стратегию развития Самары до 2036 года.

Кстати, в проекте планировки указано, что станцию для посадки и высадки пассажиров канатной дороги в Южном городе сделают на улице Преображенской, в Самаре — между улицами Нижнехлебной и Неверова в поселке Шмидта (Запанском).