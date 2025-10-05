В Самаре планируют создание сети канатных дорог

В стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года вошел проект "Интеллектуальная мобильность". Он предусматривает формирование современной, высокотехнологичной и устойчивой системы общественного транспорта, который сократит затраты времени на передвижения по городу, а также будет способствовать сокращению пробок и загрязнения воздуха. В частности, речь идет о создании сети канатных дорог.
В число ключевых мероприятий проекта включили:
- создание городских канатных линий для разгрузки транспортных узлов, особенно в районах с перепадами высот;
- создание инфраструктуры канатных дорог (остановки, парковки для транспорта, оплата проезда и пр.);
- содействие созданию канатной дороги от микрорайона Южный город к железнодорожному вокзалу Самары;
- разработка проекта по строительству канатной дороги Самара — Рождествено;
- интеграция системы канатных дорог в городскую транспортную систему;
- внедрение систем безопасности, цифрового мониторинга и онлайн-оплаты.
Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября.
Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождествено, обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден. Хотя желание вложиться изъявляла французская компания Pomagalski (POMA).
Проект "канатки" до Южного города в 2015 году начал продвигать застройщик микрорайона — ГК "Древо". Тогда обозначались сроки строительства — 2018–2019 годы. Причем партнером самарской компании также являлась "POMA". Но дальше утверждения документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.