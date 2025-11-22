Минтранс Самарской области отказался от закупки "Валдаев"

Самарская область вместо пассажирских судов "Валдай" закупит четыре катера КС-162. Такая информация была озвучена руководителем управления воздушного, речного транспорта и логистики регионального минтранса Павлом Орловым.

"У нас в программе социально-экономического развития Самарской области предусмотрено мероприятие по приобретению четырех скоростных судов. Первоначально предлагалось покупать суда типа "Валдай". Справедливая критика со стороны экспертов и эксплуатантов была высказана. Сейчас рассматриваются альтернативные варианты. В частности, судно КС-162 водометного типа со схожими эксплуатационными характеристиками. Вопрос по финансированию решен. Планируется в 2027–2028 годах приобрести четыре этих судна, по два в каждый год", — сообщил он на общественных обсуждениях проекта областного бюджета в части расходов министерства транспорта.

Кроме того, минтранс планирует закупить еще четыре судна МПКС, которые будут построены самарским ЗАО "Нефтефлот". Два судна будут сданы в 2027 г. и еще два — в 2028. При этом в их конструкцию будут внесены изменения по итогам эксплуатации Самарским речным пассажирским пароходством двух таких же судов, поступивших в конце 2024 года. В частности, на них должны появиться места для перевозки крупногабаритного багажа и велосипедов.