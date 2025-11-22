16+
Минтранс Самарской области отказался от закупки "Валдаев"

Транспорт Транспорт и связь

Минтранс Самарской области отказался от закупки "Валдаев"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область вместо пассажирских судов "Валдай" закупит четыре катера КС-162. Такая информация была озвучена руководителем управления воздушного, речного транспорта и логистики регионального минтранса Павлом Орловым.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

"У нас в программе социально-экономического развития Самарской области предусмотрено мероприятие по приобретению четырех скоростных судов. Первоначально предлагалось покупать суда типа "Валдай". Справедливая критика со стороны экспертов и эксплуатантов была высказана. Сейчас рассматриваются альтернативные варианты. В частности, судно КС-162 водометного типа со схожими эксплуатационными характеристиками. Вопрос по финансированию решен. Планируется в 2027–2028 годах приобрести четыре этих судна, по два в каждый год", — сообщил он на общественных обсуждениях проекта областного бюджета в части расходов министерства транспорта.

КС-162 строит Костромской судомеханический завод. Катера имеют водоизмещение 21,16 тонны, могут брать на борт 44-56 пассажиров и развивать скорость до 46 км/ч.

Кроме того, минтранс планирует закупить еще четыре судна МПКС, которые будут построены самарским ЗАО "Нефтефлот". Два судна будут сданы в 2027 г. и еще два — в 2028. При этом в их конструкцию будут внесены изменения по итогам эксплуатации Самарским речным пассажирским пароходством двух таких же судов, поступивших в конце 2024 года. В частности, на них должны появиться места для перевозки крупногабаритного багажа и велосипедов.

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

