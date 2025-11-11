Эксперт Автотеки рассказал, можно ли покупать авто, который попадал в аварию

Многие боятся покупать автомобиль, который побывал в ДТП. Но стоит понимать, что косметические повреждения не влияют на безопасность эксплуатации. Главное — заранее знать, какой ущерб был получен в аварии, а также насколько качественно был отремонтирован автомобиль. О том, на что обратить внимание при выборе, рассказал Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека.
По данным Автотеки, около 20% автомобилей в возрасте до 3 лет попадают в ДТП. При этом наличие незначительных косметических повреждений за несколько лет эксплуатации (например, фары или бампера) можно считать нормой. В таких инцидентах не страдают элементы безопасности и силовая структура, не срабатывают подушки безопасности. Это косвенно указывает, что удар был легким.
Локальный ремонт "косметики" — не повод отказаться от авто. Однако стоит оценить качество восстановительных работ, ведь недобросовестная подготовка детали к покраске может привести к скорой коррозии.
Стоит насторожиться, если в истории автомобиля указаны серьезные повреждения: изменилась геометрия кузова, пострадала крыша, были замяты стойки, лонжероны и другие силовые элементы. И даже если такие зоны "вытянули", металл уже потерял исходные свойства и жесткость.
Еще один явный маркер — сработавшие подушки и шторки безопасности или же другие элементы системы пассивной безопасности. Во-первых, это показатель достаточно серьёзного ДТП. Во-вторых, во время осмотра обязательно нужно проверить, не установлены ли вместо средств защиты заглушки — муляжи, похожие на оригинальную деталь.
Начинайте с базового осмотра кузова. Проверьте зазоры между элементами (например, между дверью и крылом, капотом и передними крыльями) — их несимметричность или неравномерность может указывать на вмешательство в конструкцию. Осмотрите крепежи: следы откручивания, поврежденные шлицы, нестандартные болты или отсутствие заводских меток — все это признаки демонтажа элементов. Используйте толщиномер — он поможет выявить ремонтный окрас — то есть нанесенный после производства слой лакокрасочного покрытия, отличающийся по толщине от заводского.
Ключ к правильной оценке — сопоставление реального осмотра с изучением отчета с историей автомобиля, например, Автотеки. В нем хранится информация о ДТП из нескольких источников, включая страховые компании, сервисные центры и ГИБДД. В ходе последнего обновления все данные были перенесены на интерактивную схему "пострадавших" зон — это стало возможным благодаря использованию собственной большой языковой модели Авито (LLM) A-Vibe. На основе полученных данных сервис автоматически генерирует коды повреждений, соответствующие одной из 16 частей автомобиля, после чего они наносятся на схему ДТП, что позволяет визуализировать всю историю повреждений транспортного средства так, чтобы она была понятна даже новичкам.
Еще одна важная деталь в отчете — сведения об остальных участниках аварии. Из данных о том, с каким транспортным средством произошло столкновение (например, с легковым автомобилем, внедорожником или грузовиком), можно косвенно оценить силу и характер удара.
Помимо данных о ДТП в отчете можно изучить и хронологию действий с автомобилем. Например, если после ДТП машину сняли с учета, держали "в тени" несколько месяцев, а затем вновь выставили на продажу с пометкой "идеальное состояние" — это повод задуматься. Нестыковки в истории размещений, странные скачки цен и кардинальные изменения в описании машины отражаются в Автотеке. Сервис фиксирует все прошлые объявления, сохраняя след. Именно так выявляют "почти новые" автомобили, которые уже ранее продавались, причем по подозрительно низкой цене.
"Переведите поиск из области "нравится — не нравится" в область факт-чекинга. Мы в Авито Авто стремимся сделать процесс покупки и продажи автомобиля максимально прозрачным и безопасным для всех, и отчеты Автотеки этому способствуют", — советует Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека.
