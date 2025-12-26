Самарская область вошла в топ-10 по научно-технологическому развитию

Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития региона, в числе которых рассказал о развитии промышленного производства и инновационных технологий Самарской области в 2025 году.

Одной из главных тем стала поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. Глава региона отметил, что по объему привлеченных средств в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" Самарская область является одним из лидеров среди субъектов России. На три года (с 2025-го по 2027-й) - более 3 млрд рублей.

"Самарская область уверенно сохраняет ведущие позиции среди промышленных регионов страны. По объему промпроизводства мы занимаем десятое место в России и второе место в ПФО. Ожидаем, что в целом за год объем отгрузки составит около 2,8 трлн рублей", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в этом году стартовало промышленное производство автомобилей семейства Lada Iskra. Также презентовали новый городской кроссовер Lada Azimut, производство которого начнется в III квартале 2026.

"Для поддержки АвтоВАЗа мы принимаем ряд мер. Но главное - нам удалось сохранить трудовой коллектив предприятия. Мы обеспечили временными рабочими местами 25 тысяч работников АвтоВАЗа и предприятий-смежников, находящихся под угрозой увольнения, - отметил глава региона. - Также ввели 36 займов на сумму свыше 845 млн рублей для предприятий региона".

В этом году большое внимание уделено развитию перспективных технологий. В сентябре 2025 г. создан Институт беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем на базе Тольяттинского государственного университета. В рамках проекта развивается научно-производственный центр испытаний и компетенций в области технологий БАС, расположенный в Особой экономической зоне "Тольятти".

На базе центра реализуются технологические проекты 70 компаний-резидентов из 24 регионов страны. К области достижений относятся и запуск первого в России производства литий-ионных аккумуляторных батарей и изготовление отечественных комплектующих для систем БАС.

По итогам рейтинга, сформированного Минобрнауки России, в 2025 г. регион вошел в топ-10 по научно-технологическому развитию. Вячеслав Федорищев выделил три ведущих университета региона: "В 2025 году на софинансирование программ развития трех ведущих вузов - Самарского государственного медуниверситета, Самарского университета и Тольяттинского госуниверситета - из областного бюджета было выделено свыше 134 млн рублей. В 2026 году в рамках программы "Приоритет-2030" эти три вуза получат более 1 млрд рублей".

Регион уверенно входит в тройку лидеров по инновационной активности. Так, технопарк "Жигулевская долина", представляющий сразу четыре ключевых федеральных института развития, за 2025 год привлек более 630 миллионов рублей грантовой поддержки.

"Особый акцент нашей работы - развитие инвестиционной среды. Общий объем инвестиций в этом году превысит 600 млрд рублей, это на 30 млрд рублей больше уровня 2024. Также на сегодняшний день реализовано более 300 инвестпроектов, из которых 26 завершены", - отметил губернатор.

Для оптимизации управления институтами развития, действующими в разных сферах, в этом году создано уникальное объединение - Единый институт развития.

В 2025 г. отмечается значительный рост урожайности и увеличения экспорта продукции. В регионе ведется системная поддержка сельхозпроизводителей - на эти цели ежегодно тратится около 3,6 миллиарда рублей. Всего аграриям предоставляется 44 меры поддержки.

"В этом году наши растениеводы получили отличные результаты. Валовой сбор зерна более чем на 20% превысил уровень прошлого года, а урожайность - выше на треть. Наибольший урожай собран в хозяйствах Ставропольского и Кинель-Черкасского районов. Также растет экспорт продукции АПК: он почти на 20% превысил уровень прошлого года", - акцентировал губернатор.

В Самарской области активно развиваются малый и средний бизнес, особенно в секторах инноваций и креатива. В рамках поддержки участников СВО и семейных предпринимателей запущены специальные проекты и программы.

"Мы запустили специальную региональную программу "СВОе дело. Самарская область" - это обучение, помощь наставников и грантовая поддержка. Первые 108 участников завершили обучение. Открыта регистрация на новый этап программы. Также мы поддержали инициативу бизнеса и приняли правовую основу для развития семейного предпринимательства. Проект уникален своей ориентацией на укрепление семейных ценностей и создание стабильного, надежного бизнеса", - подытожил Вячеслав Федорищев.