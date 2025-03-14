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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 марта, в Самарской области с рабочим визитом находится министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. В программе визита посещение ряда строящихся объектов региона, а также встреча со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом Академии строительства и архитектуры.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Одной из ключевых тем стало строительство станции метрополитена "Театральная". Напомним, в 2022 г. для поддержки развития транспортной инфраструктуры Самарской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство данной станции.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Минстроя России лично осмотрели объект, оценили ход выполненных работ и провели совместное совещание, в котором также приняли участие члены областного правительства. На встрече наметили планы по реализации следующих этапов проекта и завершению строительства станции метро.

"Наша задача — принять все необходимые решения, чтобы подрядчик мог продолжить и завершить работы, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сроки уже сорваны, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы минимизировать дальнейшие задержки и завершить проект в максимально сжатые сроки. Станция метро будет однозначно достроена. Других путей нет".

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство конструкций лестничного схода станционного комплекса, а также работы по соединению левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов.

Обращаясь к министру строительства и ЖКХ, губернатор попросил дать экспертную оценку и рекомендации, которые позволят обеспечить сдачу объекта в срок.

Ирек Файзуллин подчеркнул, что на данный момент объект остается незавершенным. "Сегодня тоннельный отряд № 6 Мосметростроя имеет уже фактически полную мобилизацию на объекте, готов к проходке. Все готово, выпущено. Если перенести на какой-то будущий период, это будет, конечно, гораздо дороже", — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как отметил губернатор, у Самарской области есть возможности привлечения средств федерального бюджета, но при этом регион берет на себя и продолжает выполнять обязательства.

"Благодаря помощи и поддержке Ирека Энваровича и Министерства строительства и ЖКХ России нашли решение, которое позволяет сказать, что с понедельника начнется проходка по второму тоннелю. Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено. Здесь много решений предстоит принять. При поддержке Правительства России обеспечим завершение работ", — подытожил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора. "Можно с уверенностью сказать, что все проблемы капитального строительства, которые были накоплены за период 2018–2024 годов, преодолимы. Мы их преодолеем", — заключил руководитель области.

Гид потребителя

Последние комментарии

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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