Вячеслав Федорищев и гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" Виктор Скуфинский обсудили работу по газификации Самарской области

В пятницу, 9 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктором Скуфинским. Стороны обсудили итоги подготовки к отопительному сезону, а также основные результаты и планы по газификации.

Виктор Скуфинский подтвердил готовность газовой инфраструктуры в зоне ответственности компании к отопительному сезону и бесперебойным поставкам газа для более 1,2 млн потребителей - жителей региона и 5,5 тысячи предприятий и организаций Самарской области, в том числе социально значимых учреждений - больниц, детских садов, школ.

До наступления отопительного сезона в сентябре был введен в эксплуатацию новый газопровод до логистического парка "Преображенка-2". К сетевому газоснабжению уже подключен первый резидент площадки. Также готовится к вводу в эксплуатацию межпоселковый газопровод от с. Рождествено к селам Подгоры и Выползово, поселкам Усинский и Гаврилова Поляна. Газ в эти населенные пункты придет впервые. Для этого построили более 16 км межпоселковых сетей, 49 км сетей внутри поселков.

На встрече стороны уделили особое внимание реализации президентской программы догазификации и информированию жителей Самарской области о региональной выплате для льготных категорий. Это единовременная социальная выплата-компенсация до 201 тыс. руб. на покупку и установку внутридомового газового оборудования, а также на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка. Она распространяется на 24 льготные категории.

"С особой заботой относимся к заявителям льготных категорий и в своей компании "Газпром газораспределение Самара" приняли дополнительные меры поддержки в виде постоплаты работ по газификации внутри участка и в доме. Семье участника специальной военной операции или многодетной семье не нужно искать средства на оплату - мы подаем газ, заявитель получает субсидию и покрывает расходы социальной выплатой", - объяснил Виктор Скуфинский.

"Самарская область является регионом России с одним из самых высоких уровней газификации территории - свыше 96%. Но жизнь показывает, что спрос на газ только возрастает, причем как у населения, так и у промышленных потребителей. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил новые задачи по расширению Программы социальной догазификации. Работы нам предстоит много, темпы газификации и догазификации нельзя снижать, нужно выдерживать сроки. Уверен в нашем конструктивном сотрудничестве", - отметил глава региона.